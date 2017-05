Atentado contra OTAN no Afeganistão deixa pelo menos 9 mortos

Cabul – Pelo menos oito civis e um atacante morreram e outras 28 pessoas ficaram feridas em um atentado suicida com bomba nesta quarta-feira, durante a passagem de um comboio da missão da OTAN no Afeganistão, em uma área de alta segurança de Cabul.

A explosão aconteceu às 7h45 (horário local, 0h55 de Brasília), no Distrito Policial 9, no centro da capital afegã, durante a passagem de um comboio da OTAN e “perto da embaixada dos Estados Unidos”, afirmou à Agência Efe, o porta-voz da polícia de Cabul, Basir Mujahid.

Um porta-voz da missão da OTAN no país, William K. Salvin, confirmou através de um breve comunicado que um comboio foi atacado por um homem-bomba e que na ação ficaram feridos três de seus membros.

“Nenhum deles sofreu ferimentos graves, se encontram em situação estável e estão sendo tratados em instalações médicas da coligação”, detalhou Salvin.

Além disso, morreram oito pessoas, incluindo mulheres e crianças, e outras 25 ficaram feridas, disse à Efe o vice-porta-voz do Ministério do Interior afegão, Najeeb Danish.

As vítimas, “todas civis”, foram transferidas para um hospital, afirmou o porta-voz do Ministério da Saúde, Ismail Kawasi.

O primeiro-ministro, Abdullah Abdullah, condenou o fato e se mostrou “profundamente triste pelo ataque terrorista que matou civis inocentes”.

“Me solidarizo com as vítimas”, disse Abdullah, em uma mensagem através da sua conta oficial do Twitter.

Nenhum grupo armado reivindicou a autoria do atentado.

Em outro ataque no mês passado, na área de maior segurança de Cabul, cinco civis morreram e três pessoas ficaram feridas quando um homem-bomba tentou detonar os explosivos contra um veículo de funcionários do governo.

Esse atentado foi reivindicado pelo Estado Islâmico (EI) através de um comunicado divulgado na internet pela agência “Amaq”, órgão de propaganda do grupo terrorista.