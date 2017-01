Atentado contra ônibus mata 7 pessoas no Sudão do Sul

Juba – Um atentado contra um ônibus matou sete pessoas e deixou outras sete feridas no Sudão do Sul, confirmou nesta quinta-feira o governador da província de Lainya, local da tragédia, Aresto Taban.

O ataque aconteceu ontem, na estrada que liga Juba, capital da província, à Yei, no sul do país, conforme relatou o chefe do governo regional, em comunicado.

Segundo Taban, os responsáveis pelo atentado ainda não foram identificados e nenhum grupo terrorista assumiu a responsabilidade pelo ato.

O Sudão do Sul, independente do Sudão desde 2011, vive grave crise há quase quatro anos, desde o início do conflito entre o exército do país, governado por Salva Kiir, e as tropas do ex-vice-presidente Riek Machar.