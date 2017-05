Atentado com carro-bomba deixa pelo menos 11 mortos em Bagdá

Cairo – A explosão de um carro-bomba na madrugada desta terça-feira (data local) no centro de Bagdá deixou pelo menos 11 mortos e vários feridos, segundo fontes de segurança iraquianas citadas pela emissora de televisão “Al Arabiya”.

A área onde aconteceu o atentado, no distrito de Karrada, estava abarrotada de gente e de carros por ser o mês do Ramadã, segundo as fontes.

As forças de segurança fecharam as estradas que levam a Karrada e rodearam o local do ataque, acrescentaram as fontes de segurança à emissora.

Por enquanto ninguém reivindicou o atentado, mas em outras ocasiões ataques similares foram assumidos pelo grupo terrorista Estado Islâmico (EI).