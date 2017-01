Atentado com carro-bomba deixa ao menos 5 mortos em Bagdá

Um carro-bomba explodiu nesta quinta-feira em frente a um mercado no leste de Bagdá, no Iraque, e deixou pelo menos cinco mortos e sete feridos, informou o porta-voz de Operações de Segurança da capital iraquiana, Saad Ma’an.

O atentado ocorreu no bairro de Al Ubaidi, no leste de Bagdá, uma região próxima ao distrito de Cidade de Sadr, onde explodiram dois carros-bomba na última segunda-feira, ações cuja autoria foi reivindicada pela organização terrorista Estado Islâmico (EI).

Um desses carros-bomba matou 37 pessoas e causou ferimentos em cerca de 60, na entrada de um mercado em Cidade de Sadr, área de maioria xiita, e o outro deixou vários feridos perto de um hospital.

Na virada do ano, outro duplo atentado suicida causou a morte de 28 pessoas na capital iraquiana, e nos últimos dias foram registradas ações similares em outros pontos do país.

A intensificação dos atentados coincidiu com o começo de uma nova ofensiva do exército iraquiano para expulsar o EI de seu reduto no Iraque, a cidade de Mossul, no norte do país.