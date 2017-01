Atentado com carro-bomba deixa 12 mortos e 25 feridos em Bagdá

Bagdá – Ao menos 12 pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas na explosão de um carro-bomba neste domingo em um bairro de maioria xiita do leste de Bagdá, a capital do Iraque, um atentado que foi reivindicado pelo grupo terrorista Estado Islâmico (EI).

A explosão ocorreu na praça 83, no bairro Cidade de Sadr, um distrito da periferia de Bagdá que vem sendo cenário de vários atentados desde a semana passada, informou uma fonte de segurança.

O número de mortos pode aumentar porque vários feridos estão em estado grave, acrescentou a fonte, que também precisou que a explosão causou numerosos danos nos edifícios da região.

O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) reivindicou a autoria do atentado, afirmou que o ato foi cometido por um suicida e detalhou que tinha como alvo “uma reunião de xiitas”, segundo um comunicado publicado pela agência “Amaq”, que é vinculada aos jihadistas.

Na última segunda-feira, dois carros-bomba explodiram em Cidade de Sadr, ações cuja autoria também foi reivindicada pelo EI.

Um desses carros-bomba deixou 37 mortos e cerca de 60 feridos em frente a um mercado, e a explosão do outro resultou em vários feridos perto de um hospital.

Em Cidade de Sadr vive um grande grupo de seguidores do clérigo xiita Moqtada al Sadr, um conhecido líder opositor ao governo iraquiano.

Já na virada do Ano Novo, outro duplo atentado suicida deixou 28 mortos na capital iraquiana, e nos últimos dias foram registrados outros ataques similares em outros pontos do país.

A intensificação dos atentados no Iraque coincidiu com o começo de uma nova ofensiva do exército iraquiano para expulsar o EI da cidade de Mossul, no norte do país.