Atentado com carro-bomba deixa 10 mortos no Afeganistão

Cabul – Pelo menos dez pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas, a maioria civis, em um atentado dos talibãs, que detonaram nesta quarta-feira um veículo lotado de explosivos nos arredores de um quartel policial no sul do Afeganistão.

A explosão aconteceu às 11h locais (3h30 de Brasília), perto da entrada do quartel general da polícia em Lashkargah, capital da província de Helmand, causando “muitas baixas”, disse à Agência Efe o porta-voz da polícia provincial, Salam Afghan.

“O terrorista detonou seu veículo (com explosivos) perto da entrada principal do quartel da polícia, um espaço que também é usado como estacionamento por muitos civis”, contou Afghan, que acrescentou que “são muitas as vítimas, inclusive mulheres e crianças”.

Outro policial, que pediu o anonimato por não estar autorizado a fazer declarações, disse à Efe que o número de mortos “é superior a dez” e há “muitos feridos”.

O porta-voz do governador provincial, Omar Zwak, confirmou para a Efe que “vários civis e integrantes das forças de segurança” estão entre as vítimas, mas disse que não dispõe de mais detalhes até o momento.

Os talibãs reivindicaram a autoria do atentado em uma mensagem no Twitter de seu porta-voz, Zabihullah Mujahid.

“Um ataque contra as marionetes inimigas foi feito perto do quartel general da polícia de Helmand, no qual três veículos blindados (…) foram destruídos, e vários soldados morreram”, anunciou o porta-voz talibã.

O atentado acontece um dia depois que o presidente americano, Donald Trump, anunciou que o seu país permanecerá envolvido na guerra do Afeganistão, que já dura 16 anos, com o envio de mais tropas.