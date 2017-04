Atentados contra duas igrejas no Egito deixam 28 mortos

Cairo – Pelo menos 28 pessoas morreram neste domingo (9) e outras 74 ficaram feridas em dois atentados contra duas igrejas cristãs coptas no norte de Egito, segundo fontes de segurança e do Ministério da Saúde do país árabe.

Em um primeiro ataque contra o templo de Mar Guergues (São Jorge, em árabe), na cidade de Tanta, que fica 120 quilômetros ao norte do Cairo, 22 fiéis morreram e 41 ficaram feridos quando participavam de uma missa por causa da comemoração do Domingo de Ramos, que marca o começo da Semana Santa.

Pouco depois, um segundo atentado contra a catedral de São Marcos, na cidade litorânea de Alexandria, causou a morte de mais seis pessoas e ferimentos em 33, informou o Ministério da Saúde egípcio em um comunicado.

Nenhum grupo assumiu a autoria dos ataques, que acontecem 20 dias antes da visita do papa Francisco ao Egito, que está prevista para os dias 28 e 29 de abril, a primeira viagem do pontífice argentino ao Oriente Médio.

No dia 11 de dezembro, 28 fiéis da minoria cristã copta morreram em um atentado cometido por um suicida contra uma igreja situada próxima da catedral do Cairo, no bairro de Abbassiya.

O braço egípcio do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) assumiu a autoria daquele atentado.

“Que todos os infiéis e apóstatas de Egito e de todas as partes saibam que nossa guerra contra os idólatras continua”, dizia uma nota difundida na época pelo grupo extremista.

O Egito sofreu atentados de maneira reiterada desde o golpe militar de 3 de julho de 2013 que derrubou o então presidente, o islamita Mohammed Mursi, mas a grande maioria desses ataques, até agora, estava voltada contra as forças de segurança, especialmente na península do Sinai.