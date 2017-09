Ataques aéreos mataram quase 70 pessoas na Síria desde domingo

Beirute – O Observatório Sírio para os Direitos Humanos disse nesta terça-feira que ataques aéreos provavelmente realizados por aviões de guerra russos mataram 69 pessoas desde domingo perto do rio Eufrates, na província síria de Deir al-Zor.

O Ministério da Defesa russo não respondeu de imediato a um pedido de comentário enviado pela Reuters sobre o relato do grupo de monitoramento do conflito, que tem sede no Reino Unido.

O Observatório, que identificou as vítimas como civis, disse que os ataques aéreos atingiram acampamentos civis na margem ocidental do Eufrates, além de embarcações que atravessavam o rio para a margem oposta.