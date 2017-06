Ataque terrorista na capital da Somália deixa 10 mortos

Mogadíscio – Pelo menos 10 pessoas morreram e 15 ficaram feridas nesta quarta-feira em um ataque terrorista em um restaurante de Mogadíscio, capital da Somália, que ainda está em andamento, já que criminosos fizeram reféns.

O ataque começou quando um terrorista suicida colidiu um carro com explosivos no restaurante após a interrupção do jejum de Ramadã, momento em que restaurantes e ruas tinham um grande trânsito.

Acredita-se que o número de mortos aumente nas próximas horas, disse à Agencia Efe o oficial de polícia Abshir Isak.