Ataque terrorista em hotel da Somália deixa pelo menos 8 mortos

Mogadíscio – Pelo menos oito pessoas morreram nesta quarta-feira e outras 22 ficaram feridas em um ataque realizado por um comando do grupo jihadista Al Shabab, no hotel Dayah, em Mogadíscio, capital da Somália, onde aconteceu um intenso tiroteio, segundo informaram à Agência Efe fontes do governo.

Após a explosão de um carro-bomba na porta do hotel, os terroristas entraram em seguida no local e dispararam indiscriminadamente.

Minutos depois, detonaram outra bomba nas imediações deixando várias vítimas, entre elas alguns jornalistas.