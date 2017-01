Ataque nos EUA pode ter motivação terrorista, dizem autoridades

Miami – As autoridades federais dos Estados Unidos informaram que “não se descarta” que o ataque no aeroporto de Fort Lauderdale, no sul da Flórida, tenha motivações terroristas.

Em entrevista coletiva na noite desta sexta-feira no aeroporto, onde foi registrado um tiroteio no qual morreram cinco pessoas, George Piro, do escritório do FBI em Miami, afirmou que não se descartou que o incidente constitua um ataque terrorista e mantêm abertas todas as possibilidades.

O agente acrescentou que as autoridades estão revisando o histórico militar do agressor, identificado na entrevista coletiva como Esteban Santiago, e que se espera faça sua primeira ida a uma corte do condado de Broward na próxima segunda-feira.

Piro acrescentou que Santiago, um ex-militar que esteve no Iraque, utilizou uma pistola semiautomática durante o tiroteio, após o qual se entregou às autoridades sem opor resistência.