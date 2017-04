Ataque a base dos EUA no Afeganistão deixa 5 mortos

Kabul – Pelo menos cinco pessoas morreram, sendo quatro membros das forças de segurança afegãs, após um ataque suicida com carro-bomba reivindicado pelos talibãs contra uma base militar compartilhada por forças americanas e locais no leste de Afeganistão.

“Quatro membros das forças de segurança afegãs morreram e seis civis ficaram feridos no ataque, que aconteceu contra uma base próxima”, disse à Agência Efe Najibullah Nazari, porta-voz da Polícia de Khost, onde aconteceu o atentado.

O ataque aconteceu às 13h (horário local, 5h30 em Brasília) contra uma base militar compartilhada pelas forças de segurança afegãs e a norte-americana que fica a seis quilômetros da cidade de Khost, capital da província homônima, detalhou o porta-voz do governador de Khost, Mubariz Zadran.

Os talibãs reivindicaram o ataque através de uma mensagem no Twitter de seu porta-voz, Zabihullah Mujahid.

“Hoje à tarde, uma base das forças afegãs de reação rápida foi completamente destruída em um ataque com carro-bomba, dezenas de soldados foram mortos e feridos”, escreveu Mujahid.

O ataque coincidiu com a visita do secretário de Defesa americano, James Mattis, ao país e se produziu apenas três dias depois de um grave atentado contra uma base militar no qual 138 soldados foram mortos por talibãs.

O atentado da semana passada gerou a demissão também hoje do ministro da Defesa Abdullah Habibi, e do chefe do Exército Qadam Shah Shahim.

O governo afegão foi perdendo terreno perante os talibãs desde o final da missão militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e neste momento controla 57% do país, de acordo com o inspetor especial geral para a Reconstrução do Afeganistão (SIGAR) do Congresso dos Estados Unidos.