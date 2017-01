Assessores negam que Trump planeja reunião com Putin

Washington — Dois principais assessores do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, negaram reportagem publicada no sábado de que ele planeja realizar uma reunião de cúpula com o presidente russo Vladimir Putin semanas depois de assumir o cargo.

O jornal Sunday Times de Londres informou que Trump havia dito a autoridades britânicas que tal cúpula estava sendo planejada, possivelmente para ocorrer em Reykjavik, capital da Islândia.

“A reportagem é uma fantasia”, disse um assessor da Trump à Reuters, falando sob condição de anonimato. Outro disse que a notícia não era verdadeira.

Trump, que assume o cargo em 20 de janeiro, falou em buscar relações mais calorosas com a Rússia.

Ele disse ao Wall Street Journal na sexta-feira que “pelo menos por um período de tempo” manterá sanções contra a Rússia impostas pelo presidente Barack Obama em relação a ataques cibernéticos.

Mas Trump sugeriu ao jornal que poderia levantar as sanções se a Rússia se mostrar útil na luta contra os militantes islâmicos e outros objetivos norte-americanos.