Assessor de Trump reafirma posição sobre acordo do clima de Paris

Nova York – Gary Cohn, o principal assessor econômico do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ter reafirmado a posição dos Estados Unidos sobre o acordo do clima de Paris durante uma reunião com ministros em Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU, nesta segunda-feira.

“Nós tornamos a posição do presidente inequívoca, sobre onde o presidente está, onde o governo está em relação a Paris”, disse, depois da informal reunião com ministros do Meio Ambiente, Energia e Relações Exteriores de cerca de uma dúzia de países.