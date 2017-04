Assessor de Segurança de Trump faz primeira visita ao Paquistão

Islamabad – O assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, tenente-general H.R. McMaster, se encontrou nesta segunda-feira com o ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Nawaz Sharif, para tratar questões de segurança na primeira viagem oficial de um alto funcionário da Administração de Donald Trump ao país.

Sharif disse a McMaster que seu país espera ter uma relação forte e benéfica com os Estados Unidos, conforme o comunicado divulgado pelo escritório do premiê.

“Esperamos trabalhar com a nova administração americana para promover a paz e a segurança na região e fora dela”, indicou o governante, segundo o texto.

Além disso, ele expressou “preocupação” com a piora da situação da segurança no Afeganistão e destacou que o Executivo em Islamabad está disposto a trabalhar com a comunidade internacional para solucionar a crise afegã.

Segundo o comunicado, McMaster afirmou que a nova administração está comprometida com o fortalecimento das relações entre ambos os países para atingir a paz e a estabilidade no Afeganistão e no sul da Ásia.

O encontro de McMaster é o primeiro de um importante funcionário do governo Trump e acontece após a visita de ontem ao Afeganistão, onde conversou com o presidente, Ashraf Ghani, sobre as relações bilaterais e a parceria perante o conflito interno vivido no país.

Na reunião, o líder paquistanês também informou a McMaster das “visíveis melhorias” na situação de segurança do país, o que ajudou a impulsionar a economia do “novo Paquistão”.