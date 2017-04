Assembleia do Conselho Europeu decide voltar a monitorar Turquia

Basileia – A Assembleia Parlamentar do Conselho Europeu votou a favor da reabertura de processos de monitoramento na Turquia.

O comitê demonstrou preocupação com emendas constitucionais que foram aprovadas neste mês em plebiscito nacional, sob estado de emergência.

A relatora turca, Marianne Mikko, afirmou nesta terça-feira que as emendas aumentam significativamente os poderes do executivo do país, e “não correspondem ao nosso entendimento fundamental de democracia”.

Ela também acredita que a abertura do processo de monitoramento não é uma punição, mas sim uma medida para fortalecer o diálogo com a Turquia.

O comitê foi crítico ao cenário em que se deu o plebiscito e com os decretos de emergência realizados após a tentativa fracassada de golpe, em julho de 2016.

Ainda foram apontadas prisões de jornalistas e parlamentares, além da demissão de servidores civis supostamente ligados ao golpe.