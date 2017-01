Serial killer Charles Manson é internado em estado grave nos EUA

Washington – O assassino em série Charles Manson foi internado ontem, terça-feira, em estado grave em um hospital do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, onde cumpre prisão perpétua por seus crimes, informou o jornal “Los Angeles Times”.

A publicação californiana, que citou “duas fontes familiarizadas com a situação”, não informou, no entanto, que doença grave motivou a internação de Manson no centro médico.

O Departamento Correcional da Califórnia, por sua vez, não revelou detalhes sobre o estado de saúde de Manson por questões legais, mas garantiu que ele “está vivo”, e se recusou a comentar sobre sua suposta internação por razões de segurança.

Ator e cantor frustrado, Manson abalou Hollywood e a sociedade americana em agosto de 1969 com uma sangrenta espiral de violência no qual ele e seus seguidores, conhecidos como a família Manson, assassinaram sete pessoas para provocar uma guerra racial.

Entre as vítimas do grupo estava a atriz Sharon Tate, que estava prestes a dar à luz a seu primeiro filho no casamento com o diretor Roman Polansky, assim como outras quatro pessoas relacionadas com o mundo do espetáculo.

Os assassinos utilizaram o sangue de suas vítimas para escrever mensagens nas paredes enquanto seguiam as instruções que acreditavam ouvir na canção dos Beatles “Helter Skelter”.

Manson, de 82 anos, acumula centenas de sanções por mau comportamento na prisão.