As imagens do desfile militar que parou a Coreia do Norte

São Paulo – A última semana foi de comemoração em Pyongyang, a capital da Coreia do Norte, em razão do aniversário de 105 anos de Kim Il-Song, que fundou o país em 1948. Como forma de celebrar o nascimento do seu fundador, o regime de Kim Jong-un realizou um desfile militar, no qual exibiu seus mísseis balísticos intercontinentais, tanques e soldados.

A agência Reuters estava na Coreia do Norte no dia do evento e seu fotógrafo registrou os detalhes de sua demonstração de capacidades militares. Embora as imagens da comemoração mostrem um clima de tranquilidade, o país enxerga como perigoso o momento que está enfrentando e crê estar próximo da “guerra total” com os Estados Unidos.

Há alguns meses o país protagoniza uma grave crise diplomática com a comunidade internacional em razão dos testes nucleares que vem conduzindo. Mesmo sofrendo com advertências e sanções pelo Conselho de Segurança da ONU, o regime norte-coreano parece determinado a seguir em frente com o seu programa.

No último final de semana, inclusive, analistas suspeitavam que o regime tentaria realizar uma nova demonstração de suas capacidades nucleares justamente para marcar a celebração. O teste de lançamento de um novo míssil, no entanto, falhou.

A tensão na península da Coreia está alta. Desde o bombardeio americano na Síria há alguns dias, o governo dos EUA vem alertando o regime liderado por Kim Jong-un para que cesse todo e qualquer tipo de teste nuclear e chegou a enviar um grupo aeronaval para a região. Pyongyang reagiu prontamente e disse estar pronta para reagir a qualquer hostilidade.

Em 2016, quando o regime conduziu um teste poderoso, que causou um tremor sentido na Coreia do Sul e agravou a tensão na região, EXAME.com produziu o vídeo abaixo que mostra alguns detalhes sobre o epísódio. Veja.