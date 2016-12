As fotos que marcaram 2016 em todo o mundo, segundo a Reuters

Mulher retira a veste islâmica depois que seu vilarejo sírio foi libertado do controle dos extremistas do Estado Islâmico

1 /35 Mulher retira a veste islâmica depois que seu vilarejo sírio foi libertado do controle dos extremistas do Estado Islâmico (Rodi Said/Reuters)

A Superlua é vista durante o lançamento da Soyuz MS-03 em plataforma russa no Cazaquistão

2 /35 A Superlua é vista durante o lançamento da Soyuz MS-03 em plataforma russa no Cazaquistão (Shamil Zhumatov/Reuters)

A atriz Julia Roberts é fotografada ao chegar sem sapatos em cerimônia do Festival de Cinema de Cannes, onde o uso de salto alto por mulheres é obrigatório

3 /35 A atriz Julia Roberts é fotografada ao chegar sem sapatos em cerimônia do Festival de Cinema de Cannes, onde o uso de salto alto por mulheres é obrigatório (Yves Herman/Reuters)

Usain Bolt sorri durante prova dos 100 metros rasos nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro

4 /35 Usain Bolt sorri durante prova dos 100 metros rasos nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro (Kai Pfaffenbach/Reuters)

Eleitores de Donald Trump celebram a vitória do empresário nas eleições presidenciais dos EUA

6 /35 Eleitores de Donald Trump celebram a vitória do empresário nas eleições presidenciais dos EUA (Joshua Roberts/Reuters)

A modelo indiana e vítima de um ataque com ácido Reshma Quereshi é maquiada antes de desfile

7 /35 A modelo indiana e vítima de um ataque com ácido Reshma Quereshi é maquiada antes de desfile (Lucas Jackson/Reuters)

Um macaco é treinado com facas no vilarejo de Baowan, China

8 /35 Um macaco é treinado com facas no vilarejo de Baowan, China (Jason Lee/Reuters)

Pessoas atendem homenagem às vítimas do massacre da boate gay Pulse em Orlando, EUA

9 /35 Pessoas atendem homenagem às vítimas do massacre da boate gay Pulse em Orlando, EUA (Adrees Latif/Reuters)

Urso polar é visto no aquário de Guangzhou, China

10 /35 Urso polar é visto no aquário de Guangzhou, China (Stringer/Reuters)

Menino em sua casa feita sobre bombas lançadas pelos EUA no Laos durante a Guerra do Vietnã

13 /35 Menino em sua casa feita sobre bombas lançadas pelos EUA no Laos durante a Guerra do Vietnã (Jorge Silva/Reuters)

Manifestante e policial da tropa de choque do Chile

14 /35 Manifestante e policial da tropa de choque do Chile (Carlos Vera/Reuters)

Enchente causada pela passgem do furacão Matthew

17 /35 Enchente causada pela passgem do furacão Matthew (Carlo Allegri/Reuters)

A modelo brasileira Gisele Bündchen é fotografada em campanha do designer Karl Lagerfeld em Havana, Cuba

19 /35 A modelo brasileira Gisele Bündchen é fotografada em campanha do designer Karl Lagerfeld em Havana, Cuba (Alexandre Meneghini/Reuters)

Combatentes do Exército Livre da Síria se reencontram em Manbij

28 /35 Combatentes do Exército Livre da Síria se reencontram em Manbij (Rodi Said/Reuters)

Lutadoras no Japão

30 /35 Lutadoras no Japão (Thomas Peter/Reuters)

Mulheres vítimas de violência sexual acompanham a cantora Lady Gaga em show durante a cerimônia do Oscar 2016 nos EUA

32 /35 Mulheres vítimas de violência sexual acompanham a cantora Lady Gaga em show durante a cerimônia do Oscar 2016 nos EUA (Mario Anzuoni/Reuters)

33/35 Fãs de Muhammad Ali se emocionam em cortejo que levava o corpo do ex-boxeador no estado do Kentucky, EUA (Adrees Latif/Reuters)

