As fotos do grave incêndio florestal em Portugal

São Paulo – Um incêndio florestal que começou na tarde de sábado, 17, no distrito de Leiria na região de Pedrogão Grande no centro de Portugal, a algumas dezenas de quilômetros da cidade de Coimbra, já matou 62 pessoas e feriu ao menos 54 pessoas, segundo informações do jornal português Público.

O fogo seguia sem controle, e a preocupação é com o que poderia acontecer durante a tarde deste domingo, já que a previsão era de tempo seco e quente, uma das causas investigadas até agora.

As chamadas trovoadas secas – fenômeno meteorológico marcado por chuva que evapora antes de chegar ao solo – , o calor e o vento são os motivos mais prováveis, até o momento, segundo declarou o diretor nacional da Polícia Judiciária, Almeida Rodrigues. Confira as fotos da tragédia: