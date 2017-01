Artista que criou pôster viral de Obama lança série para Trump

São Paulo – Lembra do pôster viral que tomou conta da campanha de Barack Obama à Casa Branca em 2008? Pois o autor da icônica imagem vermelha e azul “Hope” (“Esperança”), Shepard Fairey, preparou uma nova série para a posse de Donald Trump.

Intitulada “We, the people” (Nós, o povo), a coleção não traz o rosto do homem de negócios que virou político, mas reúne imagens de pessoas de diferentes etnias e religiões, com o objetivo de combater o ódio, medo, racismo e a misoginia.

Os cartazes incluem uma mulher muçulmana, uma mulher latina, uma garota afro-americana e uma senhora indígena, com textos do tipo “Nós, o povo, defendemos a dignidade”, “Nós, o povo, protegemos uns aos outros”, “Nós, o povo, somos maiores do que o medo”.

As obras foram encomendadas pela organização sem fins lucrativos Amplifier Foundation, que pretende distribuir os cartazes por toda Washington DC nesta sexta-feira (20), quando ocorre a cerimônia de posse de Donald Trump e também na Marcha das Mulheres, marcada para amanhã, além de veicular anúncios de página inteira na edição de fim de semana do jornal Washington Post.

A entidade também encomendou obras dos artistas Ernesto Yerena e Jessica Sabogal.

O projeto “Nós, o povo” angariou fundos no site de financiamento coletivo Kickstarter. A expectativa era arrecadar 60 mil dólares para espalhar os cartazes em todo os EUA, mas acabou levantando mais de um 1 milhão de dólares.