Arábia e Emirados prometem US$ 100 mi a projeto a favor da mulher

A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos prometeram 100 milhões de dólares para um projeto de fundo de microcrédito para as mulheres dirigido por Ivanka, filha de Donald Trump, indicou a equipe do presidente americano que concluiu nesta segunda-feira uma visita a Riad.

Esta contribuição foi anunciada pelo presidente do Banco Mundial (BM), Jim Yong Kim, em um painel sobre as mulheres organizado no domingo em Riad e que contou com a participação de Ivanka Trump, segundo a mesma fonte.

A ideia de um fundo de financiamento para o microcrédito para as mulheres em países subdesenvolvidos foi evocada em Berlim por Trump e pela chanceler alemã Angela Merkel em uma conferência em abril.

“A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos prometeram 100 milhões de dólares ao (projeto de) fundo”, declarou o presidente do Banco Mundial, acrescentando que com as promessas de outros países, incluindo dos Estados Unidos, o Banco Mundial poderia anunciar na cúpula do G20 em julho em Hamburgo (Alemanha) o lançamento de um fundo de 1 bilhão de dólares.

“É uma conquista extraordinária” devido a velocidade com a qual foi lançado o projeto “e devo dizer que a liderança de Ivanka foi formidável”, declarou o presidente do Banco Mundial, citado pela mesma fonte.

O presidente Trump partiu esta manhã de Riad após uma visita de dois dias, e chegou a Israel, segunda etapa de sua primeira turnê internacional.

Trump vai visitar os territórios palestinos, o Vaticano, Bruxelas e a Sicília, na Itália, para as cúpulas da Otan e do G7.