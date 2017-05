Aprovação de Trump atinge índice mais baixo desde posse

Nova York – A aprovação pública do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atingiu o índice mais baixo desde sua posse, mostrou uma pesquisa Reuters/Ipsos divulgada nesta sexta-feira, depois de Trump ser acusado de manipular informações confidenciais inadequadamente e interferir com uma investigação do FBI.

A sondagem feita entre os dias 14 e 18 de maio revelou que 38 por cento dos adultos aprovam Trump, enquanto 56 por cento desaprovam. Os 6 por cento restantes têm “sentimentos mistos”.

Os norte-americanos parecem ter se desencantado com Trump após uma semana tumultuada na Casa Branca, durante a qual o presidente rebateu uma leva constante de notícias negativas que intensificaram os temores a respeito dos laços do governo dos EUA com a Rússia.

A semana começou com revelações de que Trump compartilhou informações sigilosas com diplomatas russos em uma reunião particular.

A isso se seguiram relatos de que o ex-diretor da Polícia Federal dos EUA, James Comey, que Trump demitiu recentemente, havia escrito memorandos expressando o receio de que o presidente o tenha pressionado a parar de investigar laços de sua campanha com Moscou.

Mais tarde nesta semana, o Departamento de Justiça indicou o ex-diretor do FBI Robert Mueller como conselheiro especial para supervisionar um inquérito independente sobre contatos entre a Rússia e a campanha de Trump.

O empresário negou conluio com os russos e classificou os esforços em curso para investigá-lo de uma “caça às bruxas”. Nenhum político da história, disse, “foi tratado pior ou mais injustamente”.

Embora Trump continue popular entre seus correligionários, muitos republicanos comuns parecem ter recuado em seu apoio ao presidente durante a semana passada.

Entre os republicanos, 23 por cento expressaram desaprovação a Trump na pesquisa mais recente, um aumento de 16 por cento em relação à mesma enquete da semana passada.

A perda de apoio de seus partidários aparenta ser uma das razões primordiais para o índice geral de aprovação de Trump ser o mais baixo desde sua posse.

A pesquisa Reuters/Ipsos foi realizada pela internet em inglês em todo o país e entrevistou 1.971 adultos, incluindo 721 republicanos e 795 democratas.

Ela tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais para o grupo como um todo e de 4 pontos percentuais para republicanos e democratas.