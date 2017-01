Após volta ao mundo em avião solar, suíço pede reunião com Trump

Londres – Bertrand Piccard, o piloto suíço que viajou pelo mundo em um avião movido a energia solar, quer convencer Donald Trump de que o investimento em energia limpa é a chave para a geração de empregos e o crescimento.

Piccard, CEO da empresa Solar Impulse, quer se reunir com Trump após sua posse para destacar a queda dos custos das energias renováveis na comparação com os dos combustíveis fósseis, disse ele na segunda-feira, em entrevista concedida antes do Fórum Econômico Mundial.

Trump criticou as energias solar e eólica, dizendo que são caras demais. Sua plataforma eleitoral promete cancelar regulações ambientais e tirar os EUA do histórico acordo de Paris, que tem o objetivo de limitar o aquecimento global.

O presidente eleito aposta na indústria do carvão dos EUA para estimular a economia e gerar novos empregos.

“Se eles querem tornar a América grande novamente, eles precisarão usar tecnologias limpas e energias renováveis”, disse Piccard em entrevista por telefone, de Munique. “Não teremos crescimento com tecnologias antigas.”

Mesmo que o Air Force One — o jato presidencial dos EUA — ainda não possa voar com energia solar, a Casa Branca poderia ser reformada para operar com energias renováveis, disse Piccard, antes da reunião anual do Fórum Econômico Mundial, em Davos, nesta semana, onde ele se unirá a líderes empresariais e financeiros para discutir os riscos climáticos.

“Eu sou um empreendedor, como ele”, disse Piccard. “Eu voei ao redor do mundo com energia solar porque é possível fazê-lo. Eu montei uma companhia, encontrei o dinheiro e a tecnologia para isso, por isso penso que falando a língua do empreendedor é possível mostrar a ele onde os novos negócios estão.”