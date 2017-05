Após vazamentos, Manchester deixa de compartilhar dados com EUA

Londres – A polícia de Manchester deixou de compartilhar informações com as autoridades dos Estados Unidos, após os vazamentos na imprensa em relação ao atentado da última segunda-feira, segundo informações divulgadas nesta quinta-feira pela “BBC”.

A divulgação de dados para a mídia americana e a divulgação, ontem, feita pelo jornal “New York Times” das imagens do local do ataque, que deixou 22 mortos e 64 feridos, entre eles várias crianças, provocou um grande mal-estar entre as autoridades britânicas.

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, vai se queixar hoje ao presidente dos EUA, Donald Trump, dos vazamentos, durante o encontro na cúpula da OTAN, em Bruxelas (Bélgica).