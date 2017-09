Após Harvey, EUA se preparam para fúria do furacão Irma

São Paulo – Poucos dias após as chuvas torrenciais de Harvey causarem destruição e morte de mais de 60 pessoas no estado americano do Texas, os Estados Unidos se preparam para enfrentar mais um furacão.

O Irma subiu para categoria 5 (“extremamente perigoso”) no início desta terça-feira, com ventos máximos de 240 km/h.

Quarto na atual temporada de furacões no Atlântico, Irma é considerado o mais forte do Atlântico a se formar fora do Golfo do México e do Mar do Caribe, segundo o Centro Nacional de Furacões dos EUA.

Seus ventos furiosos, acompanhados de chuvas diluvianas, ameaçam passar por Porto Rico, Haiti e mais de uma dúzia de nações e territórios insulares no Caribe.

New #hurricane watches have been issued for the Turks & Caicos Islands, SE Bahamas & the north coast of #Haiti #Irma

Até o final da semana, há chances de Irma chegar à Flórida, que já está sob estado de emergência. Se isso acontecer, o impacto poderia atrapalhar os esforços de reconstrução e socorro na esteira do furacão Harvey.

Nesta imagem de satélite da NOAA, o furacão Irma se move na direção das ilhas Leeward, no Caribe.