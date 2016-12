Após acusação, EUA negam apoiar grupos terroristas na Síria

Istambul – A embaixada dos Estados Unidos em Ancara publicou nesta quarta-feira um comunicado no qual nega categoricamente que Washington apoie “grupos terroristas” como o Estado Islâmico (EI) e milícias curdas, como afirmou o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

“O governo dos Estados Unidos não apoia o Daesh (sigla em árabe do Estado Islâmico). Não criou nem apoiou o Daesh no passado. As afirmações de que o apoia não são certas”, diz o comunicado, disponível em turco e inglês no site da embaixada.

Erdogan se queixou ontem que a coalizão antijihadista liderada pelos Estados Unidos, uma iniciativa militar fundada em 2014 e composta por 68 países, entre eles a Turquia, não só não faz o suficiente para acabar com o Estado Islâmico, mas respalda “grupos terroristas”.

Entre esses grupos, o presidente turco incluiu as milícias curdo-sírias Unidades de Proteção Popular (YPG) e seu braço político Partido da União Democrática (PYD), que são reconhecidos aliados dos Estados Unidos na luta contra o Estado Islâmico.

O governo da Turquia considera terroristas as YPG e o PYD por seus vínculos com o grupo armado Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), ativo em solo turco.

“O que disseram as forças da Coalizão? ‘Lutaremos contra Daesh com todas as nossas forças’. Inclusive nos acusaram de apoiar o Daesh. Mas agora já não há nada disso. Ao contrário: eles apoiam organizações terroristas como YPG e PYD, inclusive o Daesh”, disse Erdogan.

“É muito óbvio, está tudo documentado, temos imagens, fotografias, vídeo e documentos”, disse o presidente turco, sem esclarecer que tipo de apoio ou a que grupo armado se referia.

A embaixada americana respondeu de forma igualmente categórica: “O governo dos Estados Unidos não proporcionou armas nem explosivos ao YPG nem ao PKK, ponto”.

Tal resposta contradiz um comunicado do Pentágono, que em outubro de 2014 afirmava que aviões militares americanos tinham lançado pacotes de “armas, munição e remédios proporcionados pelas autoridades curdas no Iraque às forças curdas” que defendiam naquele momento a cidade síria de Kobane contra o assédio do Estado Islâmico.

O comunicado da embaixada acrescenta que Washington continua trabalhando estreitamente com Ancara para derrubar o Daesh, em uma aparente resposta à queixa recorrente de que a coalizão não ajuda as tropas turcas em Al-Bab, bastião da milícia jihadista no noroeste da Síria.

“Isto inclui discussões sobre como podemos apoiar melhor a oposição síria e as forças turcas que enfrentam o Daesh ao redor de Al-Bab”, detalha o comunicado.