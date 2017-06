Após ação em Parlamento, EI ameaça fazer mais ataques no Irã

Cairo – O Estado Islâmico disse em comunicado nesta quarta-feira que cinco de seus combatentes foram responsáveis pelos ataques no Parlamento do Irã e no mausoléu do aiatolá Khomeini, usando fuzis, granadas e coletes suicidas e deixando quase 60 mortos e feridos, antes de morrerem.

O grupo militante sunita também ameaçou a população de maioria xiita do Irã com mais ataques, dizendo que “o califado não vai perder nenhuma chance de derramar o sangue deles” até que a lei da sharia seja implementada.