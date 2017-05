Apoio de Macron cresce antes de eleições parlamentares na França

Paris – O apoio ao novo partido de centro do presidente da França, Emmanuel Macron, está crescendo antes das eleições parlamentares do próximo mês, apontou uma pesquisa nesta quinta-feira, aumentando as chances de que ele consiga conquistar maioria parlamentar para seus planos de reformas.

Uma pesquisa do instituto Harris Interactive indicou que o partido República em Marcha, de Macron, e aliados devem ganhar a maior parcela dos votos no primeiro turno de votação das eleições para a Assembleia Nacional, em 11 de junho.

Entre os 4.600 eleitores questionados, 32 por cento planejam votar no partido de Macron, informou.

O resultado indica um aumento de três pontos desde uma pesquisa semelhante feita no dia 11 de maio e seis pontos desde de uma pesquisa do dia 7 de maio, o dia em que Macron derrotou a líder de extrema-direita Marine Le Pen e se tornou o presidente da França.