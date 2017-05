Aos 95 anos, marido da Rainha Elizabeth II deixará vida pública

Londres – O Duque de Edimburgo, marido da Rainha Elizabeth II, deixará de participar de compromissos oficiais a partir do outono europeu, enquanto a rainha continuará com sua atividade normalmente, segundo informações divulgadas nesta quinta-feira pelo Palácio de Buckingham.

O duque, de 95 anos, cumprirá seus compromissos até o final de agosto, após deixará de aceitar convites, embora “pode ser” que no futuro, participe de eventos públicos a sua escolha, diz a nota.

O comunicado diz que foi o próprio príncipe Filipe quem tomou a decisão, com “pleno apoio” de Elizabeth II, que em abril completou 91 anos.

Embora o duque deixe seu trabalho oficial, “pode ser que decida participar de determinados eventos públicos de vez em quando”, acrescentou a nota.

O Duque de Edimburgo é patrono, presidente e membro de mais de 780 organizações, com as quais “continuará estar associado”, embora não desempenhará mais “um papel ativo”.

A Rainha Elizabeth II “continuará participando normalmente dos eventos oficiais ao lado dos outros membros da Família Real”, diz o comunicado.

A reunião convocada pelo Palácio de Buckingham foi precedida de inúmeras especulações nas redes sociais, depois que o jornal britânico “The Daily Mail” publicou hoje que os secretários da rainha tinham convocado toda equipe que trabalha para a família real para fazer o anúncio.

As reuniões com funcionários do palácio são habituais, mas desta vez, sua convocação logo no início do dia provocou os boatos.

De acordo com o jornal, participaram os representantes do Castelo de Balmoral, na Escócia, do Castelo de Windsor, nos arredores de Londres, e da mansão de Sandringham, no condado de Norfolk.

Elizabeth II, que em fevereiro completou 65 anos no trono, acaba de retornar para Buckingham, sua residência oficial em Londres, após passar a Semana Santa em Windsor.

Tanto a rainha, como o duque, tiveram problemas de saúde no último Natal, quando um forte resfriado impediu que eles participassem de vários eventos natalinos. EFE