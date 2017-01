Ao estilo Trump, Le Pen diz que buscará repatriação de montadoras

Paris – A candidata presidencial francesa de extrema-direita, Marine Le Pen, disse nesta terça-feira que buscaria levar de volta ao país a produção de automóveis e outros bens industriais, da mesma forma que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, espera fazer nos EUA.

Trump tem ameaçado aplicar tarifas de importação sobre carros produzidos no exterior, dizendo que a prática custa empregos nos EUA. O republicano elogiou a decisão da Ford na semana passada de abandonar planos para construir uma fábrica no México, assim como a confirmação de planos da Fiat Chrysler de criar 2.000 novos postos de trabalho em suas unidades nos EUA.

Questionada se gostaria de ver a mesma coisa acontecer com as montadoras francesas Renault e PSA Peugeot Citroen , a líder da Frente Nacional disse: “Ele (Trump) está adotando medidas que eu tenho exigido há anos”.

Falando ao canal francês France 2 Television, ela descreveu a política como “patriotismo econômico e protecionismo inteligente”.

“Eu não me importo em explicar a companhias francesas que elas não podem escapar de impostos que deveriam pagar na França, elas não podem produzir no exterior sem sofrer as consequências… uma escolha precisa ser feita, uma escolha de patriotismo.”

Tanto a Renault quanto a Peugeot possuem atividades de manufatura significantes na Espanha e no leste europeu.

Outros candidatos presidenciais franceses elogiaram a atitude de Trump sobre a Ford, incluindo o socialista Arnaud Montebourg e o independente Jean-Luc Melenchon.