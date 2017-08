Angola elege sucessor de presidente há 38 anos no poder

Os angolanos vão às urnas nesta quarta-feira (23) para eleger o sucessor do presidente José Eduardo dos Santos, que deixará o cargo após um autoritário governo de 38 anos, em um país abalado por uma grave crise econômica.

As seções eleitorais abriram às 7h locais (3h, em Brasília). Segundo a Constituição, quem encabeça a lista do partido vencedor é o novo chefe de Estado.

No poder desde a independência de Portugal, obtida em 1975, o Movimento Popular para a Libertação de Angola (MPLA) é favorito para ganhar mais uma vez e obter a Presidência para o candidato e herdeiro político de Santos, o ex-ministro da Defesa João Lourenço.

Santos, de 74, enfermo, designou Lourenço explicitamente como seu sucessor, durante uma reunião com seus correligionários em Luanda, no último sábado (19). Lourenço, de 64, um burocrata pouco carismático do MPLA, prometeu seguir os passos do padrinho político.

“Como diz o nosso lema, vou melhorar o que está bom e corrigir o que está ruim”, declarou à imprensa.

Sua tarefa se anuncia delicada no principal país produtor de petróleo da África Subsaariana, junto com a Nigéria, que atravessa um difícil momento econômico.