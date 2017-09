Angela Merkel vence eleição com 33,5% dos votos, diz boca de urna

Berlim – A aliança conservadora formada pela União Democrata-Cristã (CDU), da chanceler alemã, Angela Merkel, ganhou neste domingo (24) as eleições com 33,5% dos votos, 12% a mais que o Partido Social Democrata (SPD), conforme a pesquisa de boca de urna feita pela emissora pública de TV “ZDF”. A ultradireitista Alternativa para a Alemanha (AfD) ficou no terceiro, com 13%.