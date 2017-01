Angela Merkel comandará 1ª reunião de comitê sobre Brexit

Berlim – A chanceler alemã, Angela Merkel, vai encabeçar na semana que vem uma reunião de um comitê sobre o Brexit, na qual ministros discutirão questões organizacionais e estruturais relacionadas à saída do Reino Unido da União Europeia.

O ministro das Finanças, Wolfgang Schaeuble, o ministro da Economia, Sigmar Gabriel, o ministro das Relações Exteriores e o chefe de gabinete de Merkel, Peter Altmaier, estarão entre os presentes no encontro, disse o porta-voz do governo Steffen Seibert.

“O comitê vai lidar com as preparações para as negociações sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, preparações dentro do governo federal assim como de instituições europeias”, disse ele em uma coletiva de imprensa regular nesta sexta-feira.

Seibert não quis dar mais detalhes sobre o encontro. Esta será a primeira reunião do comitê ministerial sobre o Brexit, que foi criado em novembro, cinco meses após o Reino Unido ter votado para deixar a UE.