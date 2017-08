Furacão Harvey provoca destruição no Texas; veja fotos

1. Emblema do McDonald danificado pelo furacão Harvey é visto em Port Lavaca, Texas. 26 de agosto de 2017. zoom_out_map 1 /11 Emblema do McDonald danificado pelo furacão Harvey é visto em Port Lavaca, Texas. 26 de agosto de 2017. (Rick Wilking/Reuters) Emblema do McDonald danificado pelo furacão Harvey é visto em Port Lavaca, Texas. 26 de agosto de 2017.

2. Casa cercada pelas enchentes do furacão Harvey, perto de Port Lavaca, Texas, 26 de agosto de 2017. REUTERS / Rick Wilking zoom_out_map 2 /11 Casa cercada pelas enchentes do furacão Harvey, perto de Port Lavaca, Texas, 26 de agosto de 2017. REUTERS / Rick Wilking (Rick Wilking/Reuters) Casa cercada pelas enchentes do furacão Harvey, perto de Port Lavaca, Texas, 26 de agosto de 2017. REUTERS / Rick Wilking

3. Tanque de óleo danificado pelo furacão Harvey é visto perto de Seadrift, Texas, 26 de agosto de 2017. REUTERS / Rick Wilking zoom_out_map 3 /11 Tanque de óleo danificado pelo furacão Harvey é visto perto de Seadrift, Texas, 26 de agosto de 2017. REUTERS / Rick Wilking (Rick Wilking/Reuters) Tanque de óleo danificado pelo furacão Harvey é visto perto de Seadrift, Texas, 26 de agosto de 2017. REUTERS / Rick Wilking

4. Homem passa em frente a comércio danificado após passagem do furacão Harvey, que atingiu Rockport, Texas, EUA 26 de agosto de 2017. REUTERS / Adrees Latif zoom_out_map 4 /11 Homem passa em frente a comércio danificado após passagem do furacão Harvey, que atingiu Rockport, Texas, EUA 26 de agosto de 2017. REUTERS / Adrees Latif (Adrees Latif/Reuters) Homem passa em frente a comércio danificado após passagem do furacão Harvey, que atingiu Rockport, Texas, EUA 26 de agosto de 2017. REUTERS / Adrees Latif

5. Bales of freshly harvested cotton lie in floodwaters caused by Hurricane Harvey near Seadrift zoom_out_map 5 /11 Fardos de algodão recém-colhidos danificados pelo furacão Harvey perto Seadrift, Texas, 26 de agosto de 2017. REUTERS / Rick Wilking (Rick Wilking/Reuters) Fardos de algodão recém-colhidos danificados pelo furacão Harvey perto Seadrift, Texas, 26 de agosto de 2017. REUTERS / Rick Wilking

6. Residente pega detritos da estrada na manhã seguinte ao furacão Harvey atingir Rockport, Texas, EUA 26 de agosto de 2017. zoom_out_map 6 /11 Residente pega detritos da estrada na manhã seguinte ao furacão Harvey atingir Rockport, Texas, EUA 26 de agosto de 2017. (Adrees Latif/Reuters) Residente pega detritos da estrada na manhã seguinte ao furacão Harvey atingir Rockport, Texas, EUA 26 de agosto de 2017.

7. Casa cercada pelas enchentes do furacão Harvey, perto de Port Lavaca, Texas, 26 de agosto de 2017. REUTERS / Rick Wilking zoom_out_map 7 /11 Casa cercada pelas enchentes do furacão Harvey, perto de Port Lavaca, Texas, 26 de agosto de 2017. REUTERS / Rick Wilking (Rick Wilking/Reuters) Casa cercada pelas enchentes do furacão Harvey, perto de Port Lavaca, Texas, 26 de agosto de 2017. REUTERS / Rick Wilking

8. Barcos são empurrados para a terra pelo furacão Harvey em Port Lavaca, Texas, 26 de agosto de 2017. zoom_out_map 8 /11 Barcos são empurrados para a terra pelo furacão Harvey em Port Lavaca, Texas, 26 de agosto de 2017. (Rick Wilking/Reuters) Barcos são empurrados para a terra pelo furacão Harvey em Port Lavaca, Texas, 26 de agosto de 2017.

9. Vacas escapam de Harvey e bloqueiam estrada perto de Port Lavaca, Texas, 26 de agosto de 2017. REUTERS / Rick Wilking zoom_out_map 9 /11 Vacas escapam de Harvey e bloqueiam estrada perto de Port Lavaca, Texas, 26 de agosto de 2017. REUTERS / Rick Wilking (Rick Wilking/Reuters) Vacas escapam de Harvey e bloqueiam estrada perto de Port Lavaca, Texas, 26 de agosto de 2017. REUTERS / Rick Wilking

10. Sinalização danificada pelo furacão Harvey bloqueando a rodovia Interstate 37, em Corpus Christie, Texas. 26 de agosto de 2017. REUTERS/Mohammad Khursheed zoom_out_map 10 /11 Sinalização danificada pelo furacão Harvey bloqueando a rodovia Interstate 37, em Corpus Christie, Texas. 26 de agosto de 2017. REUTERS/Mohammad Khursheed (Mohammad Khursheed/Reuters) Sinalização danificada pelo furacão Harvey bloqueando a rodovia Interstate 37, em Corpus Christie, Texas. 26 de agosto de 2017. REUTERS/Mohammad Khursheed

11. A car is surrounded by floodwaters from Hurricane Harvey in Point Comfort zoom_out_map 11/11 Um carro é cercado por água de enchente por causa de ventos do furacão Harvey - Point Comfort, Texas, 26 de agosto de 2017. (Rick Wilking/Reuters) Um carro é cercado por água de enchente por causa de ventos do furacão Harvey - Point Comfort, Texas, 26 de agosto de 2017.

Rockport, Estados Unidos – O furacão mais poderoso a atingir o estado norte-americano do Texas em mais de 50 anos se movia lentamente para o interior neste sábado, despejando chuvas torrenciais que devem causar inundações catastróficas, depois de ter atingido a costa com ventos de 209 quilômetros por hora.

As companhias de energia do Texas disseram que 237 mil clientes estavam sem eletricidade. Os ventos e a chuva continuam a castigar a costa, enquanto os moradores começam a avaliar os prejuízos.

O Harvey é a tempestade mais forte a atingir o Texas, centro da indústria de petróleo e gás dos EUA, desde 1961.

A cidade costeira de Rockport, a 48 quilômetros ao norte da cidade de Corpus Christi, foi atingida fortemente. Várias casas desabaram e muitas foram danificadas, com telhados arrancados em algumas e janelas estilhaçadas.

As ruas foram inundadas e ficaram cheias de linhas de energia derrubadas e destroços. Em um pátio de veículos, vários deles foram virados e um foi atirado no meio da rua.

“Foi terrível”, disse à Reuters o morador Joel Valdez, 57 anos. A tempestade arrancou parte do telhado de seu trailer perto das 4 horas da manhã, disse ele. “Eu senti toda a casa se mover.” Valdez disse que ficou na cidade durante a tempestade para cuidar de seus animais.

A cidade costeira de Port Lavaca, mais ao norte, não tinha energia e algumas ruas estavam alagadas. O furacão chegou na costa próxima à cidade no fim da sexta-feira, com ventos de até 209 quilômetros por hora. Isto o coloca como uma tempestade de categoria 4 na escala Saffir-Simpson, a segunda mais forte, e o torna a tempestade mais forte a atingir os Estados Unidos em dez anos.

As ruas da cidade de Corpus Christi, que tem cerca de 320 mil habitantes, estavam desertas neste sábado, com outdoors retorcidos e fortes ventos ainda soprando. A cidade sofreu uma retirada voluntária de moradores antes da tempestade.

As autoridades municipais pediram que os moradores reduzam o uso dos banheiros devido a blecautes que interromperam o tratamento de esgoto nas estações de tratamento. O município também pediu aos moradores para ferverem a água antes do consumo.

Um navio petroleiro se soltou de seu ancoradouro durante a madrugada e bateu em alguns rebocadores no porto de Corpus Christi, disse o executivo portuário Sean Strawbridge. As tripulações dos rebocadores estavam bem, disse ele.

Tempestade enfraquece a caminho do interior

A tempestade recuou para a categoria 1 no sábado e espera-se que seja rebaixada a tempestade tropical mais tarde, disse o Centro Nacional de Furacões dos EUA. O Harvey estava a cerca de 241 quilômetros ao sudoeste de Houston, movendo-se a cerca de 4 quilômetros por hora, disse o centro em uma atualização matinal.

O fenômeno deve perdurar durante dias sobre o Texas e trazer cerca de 101,6 centímetros de chuva a algumas partes do Estado.

A última previsão sobre a rota da tempestade estimava que o Harvey voltaria para a costa do Golfo do México antes de rumar para o norte outra vez na terça-feira.

Acredita-se que cerca de 6 milhões de pessoas estejam no caminho do Harvey, assim como o coração das operações de refino de petróleo dos EUA. O impacto da tempestade nas refinarias já elevou o preço da gasolina. A Agência de Proteção Ambiental dos EUA já aliviou as regras sobre especificações da gasolina na sexta-feira para reduzir a escassez.

O presidente dos EUA, Donald Trump, que está enfrentando o primeiro desastre natural de seu mandato, disse no Twitter que havia assinado uma declaração de desastre que “libera todo o poder da ajuda do governo” pouco antes de Harvey tocar o solo.

“Vocês estão fazendo um ótimo trabalho – o mundo está assistindo”, disse Trump neste sábado, em um tuíte se referindo à Agência Federal de Gestão de Emergências (Fema, na sigla em inglês), que coordena a resposta a grandes desastres.

Houston se prepara para enchentes

Os Estados do Texas e Louisiana declararam estado de desastre antes da chegada do Harvey, o que autoriza o uso de recursos estatais para a preparação. Os moradores de Houston, quarta cidade mais populosa do país, foram acordados no sábado por alertas automáticos de inundações enviados a seus celulares.

A cidade está sob alerta de enchentes devido à estimativa de quase 60 centímetros de chuvas nos próximos dias.