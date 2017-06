Ameaça no Reino Unido continua “severa” após ataque em Londres

Londres – O nível de ameaça de terrorismo do Reino Unido continuará como “severo” após militantes deixarem 7 mortos e 48 feridos em Londres, disse a primeira-ministra britânica, Theresa May, nesta segunda-feira, descrevendo o ocorrido como um ataque contra o mundo livre.

Medidas de segurança adicionais foram postas em prática, incluindo em diversas pontes no centro de Londres, disse May. Três agressores portando facas atropelaram pedestres com um veículo na London Bridge e apunhalaram outras pessoas nas redondezas.

“JTAC, o centro independente de análise de terrorismo conjunto, confirmou que o nível de ameaça nacional continua severo, o que quer dizer que um ataque terrorista é muito provável”, disse a primeira-ministra à BBC após uma reunião do comitê de emergência do governo.

“Agora é claro que, infelizmente, as vítimas tinham diversas nacionalidades. Esse foi um ataque contra Londres e contra o Reino Unido, mas também foi um ataque contra o mundo livre”.