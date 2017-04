Alexander Acosta é confirmado como secretário de Trabalho nos EUA

Washington – O Senado dos Estados Unidos confirmou hoje Alexander Acosta como secretário do Trabalho, completando o gabinete de secretários do presidente Donald Trump antes dos cem primeiros dias de sua presidência.

Com a confirmação de Acosta, o último dos 15 secretários do gabinete, todos os maiores departamentos do governo são agora conduzidos por pessoas escolhidas por Trump, sem nenhuma autoridade remanescente da era Barack Obama.

A única vaga a ser preenchida no gabinete é a de representante de comércio dos EUA.

A confirmação permite que o Departamento do Trabalho retome várias políticas que foram interrompidas desde a posse de Trump em janeiro.

Entre elas, regulamentações sobre consultores financeiros e a permissão da extensão de horas extras. Acosta tomará posse amanhã.

Fonte: Dow Jones Newswires.