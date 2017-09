Alemanha promete dados de investigação sobre Facebook neste ano

Florença, Itália – As descobertas iniciais de uma investigação alemã sobre a rede social norte-americana Facebook com relação a possível abuso de mercado serão anunciadas até o fim do ano, informou o órgão regulador de questões concorrenciais do país nesta sexta-feira.

A investigação da agência antitruste, que começou em março do ano passado, foi motivada por preocupações de que usuários não estavam sendo apropriadamente informados sobre como o Facebook usava dados pessoais, o que violaria leis de proteção de dados da Alemanha.

O Facebook, que gera receitas com publicidade baseadas em dados das conexões sociais de seus usuários, suas opiniões e atividades online, informou que cumpre com a legislação local.

“Eu acho que apresentaremos os primeiros resultados do caso antes do fim deste ano”, disse o presidente do órgão regulador, Andreas Mundt, em coletiva de imprensa organizada pela Associação Internacional de Advogados.

Empresas podem ser multadas em até 10 por cento do volume anual de negócios, se a agência reguladora as considerar culpadas de abuso de posição dominante de mercado, mas a penalidade máxima jamais foi imposta.