Alemanha prende dois suspeitos de planejar ataque contra shopping

Berlim – A polícia da Alemanha prendeu dois homens no início desta sexta-feira, suspeitos de tramar um ataque contra um shopping center na cidade de Oberhausen, oeste do país. A dupla foi identificada como dois irmãos nascidos no Kosovo, com 28 e 31 anos.

A prisão ocorreu na cidade de Duisburg, após fontes do setor de segurança alertarem a polícia. Agentes reforçaram a segurança no shopping e em uma feira natalina próxima após o episódio, segundo comunicado da polícia.

O shopping, CentrO, se define como o maior centro de compras e lazer da Europa, com 250 varejistas.

Um porta-voz da polícia disse que os irmãos eram questionados, sem dar detalhes. Não há indícios de que o caso tenha relação com o ataque com um caminhão feito em Berlim, que deixou pelo menos 12 mortos em uma feira natalina na capital na segunda-feira.

O principal suspeito neste ataque, Anis Amri, foi morto a tiros em Milão nesta sexta-feira. As digitais dele haviam sido encontradas no caminhão usado no ataque, segundo investigadores.