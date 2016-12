Alemanha monitorava suspeito por plano de compra de armas

Berlim – As autoridades alemãs observaram o tunisiano Anis Amri, suspeito do ataque com caminhão na capital alemã, por um período este ano para tentar determinar se ele planejou um assalto para financiar a compra de armas automáticas para um possível ataque, disse à Reuters uma fonte judicial em Berlim.

A fonte, confirmando uma reportagem online do jornal Bild, disse que as autoridades interromperam as atividades de monitoramento depois que não conseguiram provar as suspeitas.

O Bild informou que Amri foi monitorado entre março e setembro. A fonte se recusou a especificar o período de observação.