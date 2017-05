Alemanha manterá cooperação em segurança com EUA e Reino Unido

Berlim – O ministro de Interior da Alemanha, Thomas de Maizière, assegurou nesta segunda-feira que a cooperação em matéria de segurança com o Reino Unido e os Estados Unidos, especialmente na luta contra o terrorismo, será mantida e, até mesmo aprofundada, nos próximos anos.

Ele fez estas declarações em um simpósio sobre terrorismo jihadista organizado pelo Escritório Federal para a Proteção da Constituição (BfV) no qual destacou que, apesar das diferenças da Alemanha e da Europa com estes dois países, os interesses no quesito segurança são os mesmos e a colaboração é necessária e proveitosa para todas as partes.

O ministro destacou, para a Alemanha, o apoio dos Estados Unidos neste tema tem um “importante significado” e se mostrou convencido de que essa parceria irá melhor em curto e meio prazos.

Sobre o Reino Unido, Maizière indicou que a cooperação permanecerá mesmo após o Brexit e considerou que, “se for possível”, este movimento não deveria ter consequências no tocante à segurança.

“Temos interesses idênticos”, afirmou o ministro, apontando que o tema não será motivo de conflito dentro das negociações do Brexit.

Ele se posicionou desta forma depois que a chanceler alemã, Angela Merkel, declarou ontem que “os tempos em que um podia confiar no no outro acabaram”, em referência a Estados Unidos e Reino Unido.

Assim como Maizière, o presidente da BfV, Hans-Georg Maassen, garantiu hoje que a parceria com os Estados Unidos em nível de inteligência é “fundamental” para combater a ameaça jihadista.

“A cooperação com os americanos é fundamental para termos boas informações. Precisamos deles”, afirmou Maassen, em declarações à TV pública “ARD”.