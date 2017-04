Alemanha diz que Turquia deve promover diálogo respeitoso

Berlim – A Alemanha pediu ao governo turco que se empenhe em um “diálogo respeitoso com todas as forças políticas e civis do país” após o “estreito resultado do plebiscito mostrar a profundidade da divisão da sociedade turca“.

Em uma declaração conjunta, a chanceler Angela Merkel e o ministro de Relações Exteriores alemão, Sigmar Gabriel, disseram que o governo do país respeita o direito do povo turco de decidir sobre sua Constituição.

No entanto, os dois ponderaram ao afirmarem que o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, carrega “grande responsabilidade” em relação aos próximos passos do país.

Eles também indicaram que a Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE) já havia manifestado, na semana passada, algumas dúvidas quanto às condições para que a votação fosse justa.

Merkel e Gabriel declararam que a Turquia, como membro da OSCE e candidata à União Europeia, precisa considerar essas preocupações.