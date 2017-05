Alemanha diz que é importante apoiar reformas na França

Berlim – Nenhum tempo deve ser perdido em apoiar a França no momento em que o país tenta implementar reformas econômicas e fortalecer seu papel na Europa, disse um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Alemanha nesta segunda-feira.

Uma porta-voz do ministro de Finanças alemão, Wolfgang Schaeuble, disse em uma coletiva de imprensa que Schaeuble vai discutir medidas para fortalecer a zona do euro com o novo governo da França quando este estiver formado após a eleição de domingo do candidato independente Emmanuel Macron.

Questionado sobre a posição da Alemanha sobre a introdução de obrigações conjuntas para países da zona do euro, o porta-voz do governo Steffen Seibert disse que Berlim continua contra a ação.