Alemanha condena Coreia do Norte após teste de míssil

Berlim – A Alemanha condenou neste domingo (16) o “rumo hostil” da Coreia do Norte após o lançamento de um míssil, do qual não se sabe o tipo, e que não teve sucesso.

Em um comunicado, o Ministério dos Assuntos Exteriores alemão condenou “em nome do governo, o rumo hostil do regime de Pyongyang” e exigiu que a Coreia do Norte “volte a obedecer as normas internacionais”.

“Independentemente de um teste ter sucesso ou não, é uma clara violação do direito internacional”, diz o texto.

O Ministério apontou que o teste realizado “aparentemente fracassou”, mas lembrou que a Coreia do Norte já realizou neste ano mais testes de mísseis do que no mesmo período do ano passado.

Com isso, Pyongyang “demonstra sua vontade de aumentar ainda mais a tensão, apesar das claras advertências por parte da comunidade internacional”.

O teste foi realizado neste domingo (16) às 6h20 no horário local (18h50 de sábado em Brasília) desde a base de lançamento de foguetes de Sinpo, na costa oriental, mas o míssil explodiu quase imediatamente, segundo informou o Comando do Pacífico das Forças Armadas de Estados Unidos.