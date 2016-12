Alemanha colocará caminhões como barreira em locais públicos

O acesso a locais públicos durante as festas de fim de ano terá barreiras formadas por caminhões para evitar eventuais ataques em que veículos pesados sejam lançados contra a multidão, como o atentado contra um mercado natalino há dois dias em Berlim, anunciou a polícia russa nessa quarta-feira (21).

“Serão utilizados caminhões para bloquear os pontos importantes de fluxo” que levam até as zonas de celebração pública, declarou Viktor Kovalenko, chefe da polícia de trânsito moscovita, citado pela agência de imprensa pública Ria-Novosti.

“Compreendemos e vemos o que acontece no mundo, incluindo o recurso de utilizar os caminhões (…), é por isso que pensamos que se deve bloquear fisicamente os acessos principais para garantir a segurança”, relatou.

Na Rússia, as festas natalinas se estendem até o ano novo ortodoxo, em 14 de janeiro, e Moscou conta com numerosos mercados de Natal.

Em 31 de dezembro, dezenas de milhares de pessoas devem se concentrar na Praça Vermelha, no centro da capital russa.

Na noite de segunda-feira (19), um caminhão atingiu a multidão em um mercado natalino em Berlim, deixando 12 mortos e 48 feridos, entre eles 15 em estado grave. O atentado foi reivindicado na noite de terça-feira (20) pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI).

Esse atentado trouxe à tona as lembranças dolorosas do ataque em Nice, no sul da França, no qual também foi utilizado um caminhão para matar 86 pessoas e ferir mais de 400 em 14 de julho, no feriado da Queda da Bastilha. Este ataque também foi reivindicado pelo EI.

Por causa do ocorrido na Alemanha, outros países europeus anunciaram reforço em suas medidas de segurança, já drásticas em sua maioria.