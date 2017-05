Alemanha acredita que vitória de Macron é positiva para a UE

Berlim – O porta-voz do governo da Alemanha, Steffen Seibert, parabenizou neste domingo o vencedor das eleições presidenciais da França, o centrista Emmanuel Macron, e considerou que o resultado do pleito é uma “vitória” para uma Europa unida e para a amizade entre os dois países.

Seibert divulgou a mensagem em alemão e em francês em sua conta oficial no Twitter pouco depois do fechamento das urnas na França e da divulgação das primeiras projeções, que indicam a vitória de Macron com 65% dos votos contra 35% da líder da extrema direita Marine Le Pen.

Há duas semanas, após o primeiro turno, o governo da chanceler Angela Merkel também usou a conta do porta-voz para desejar boa sorte a Macron no segundo turno do pleito.

Na época, Seibert mostrou satisfação pelo apoio obtido pelo discurso de Macron “a favor de uma União Europeia forte e de uma economia social de mercado”.

Merkel recebeu Macron em Berlim no início de março. Após uma reunião de mais de uma hora, o então candidato destacou as “convergências” com a chanceler e reforçou a aposta conjunta para reforçar a cooperação bilateral dentro da União Europeia.