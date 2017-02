Al-Qaeda retoma controle de três localidades no sul do Iêmen

Combatentes da Al-Qaeda retomaram o controle de três localidades no sul do Iêmen, onde as forças do governo lutam contra os extremistas e os rebeldes huthis, informaram fontes tribais nesta sexta-feira.

Os extremistas da Al-Qaeda entraram na quinta-feira nas localidades de Loder e Shaqra, na província de Abyan. Eles se aproveitaram de um protesto das tropas governamentais contra o atraso no pagamento dos salários.

Horas antes, os jihadistas haviam reconquistado Ahwar, também em Abyan, segundo as fontes.

Os combatentes da Al-Qaeda estabeleceram postos de controle nas cidades de Loder e Shaqra, onde destruíram com explosivos dois edifícios das forças de segurança.

A coalizão militar árabe liderada pela Arábia Saudita, que apoia as forças leais ao presidente Abd Rabbo Mansur Hadi, executou dois ataques aéreos contra a Al-Qaeda em Loder, de acordo com uma fonte das forças de segurança.

Fontes tribais afirmaram à AFP que temem que a Al-Qaeda retome o controle de Zinyibar, capital de Abyan, de onde o grupo foi expulso por forças leais ao governo.

Os combatentes da Al-Qaeda mataram na quinta-feira seis policiais que integravam as forças que deixaram Loder para voltar a Aden, a grande cidade do sul do Iêmen.

Desde março de 2015, mais de 7.400 pessoas morreram e quase 40.000 ficaram feridas no conflito do Iêmen.