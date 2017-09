Aeroporto de Miami segue fechado após furacão Irma

Miami – O Aeroporto Internacional de Miami (MIA), o mais importante da Flórida e principal porta de saída de voos nos Estados Unidos rumo à América Latina, vai permanecer fechado nesta segunda-feira devido aos danos causados pelo furacão Irma, informou seu diretor, Emilio T. González.

O aeroporto, que fechou no final da sexta-feira como precaução para suportar a chegada do Irma, sofreu “grandes danos por causa da água”, afirmou González na sua conta da rede social Twitter.

Durante o domingo, o Serviço Meteorológico de Miami emitiu relatórios sobre ventos de 151 km/h no aeroporto.

O MIA esteve fechado para os voos, mas o terminal acolheu mais de 600 pessoas que não encontraram quartos de hotel, segundo o jornal “The Miami Herald”.

Espera-se que o aeroporto retome a atividade, com voos limitados, na terça-feira. Centenas de voos foram cancelados no sábado e no domingo por causa da chegada do furacão.

O Irma foi perdendo força à medida que se deslocava para o norte, descarregando seu maior poder de destruição na costa oeste da Flórida, onde causou graves inundações, e no momento é classificado como um furacão de categoria 2 na escala Saffir-Simpson.