Advogado de Trump tem clientes vinculados ao Kremlin, diz jornal

Washington, 10 jun (EFE).- Marc Kasowitz, advogado pessoal do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem importantes clientes vinculados ao Kremlin, como o oligarca russo Oleg Deripaska, próximo ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, segundo revelou na sexta-feira o jornal “The Washington Post”.

De acordo com o jornal, entre os clientes de Kasowitz também estão Sberbank, o maior banco da Rússia e da Europa Oriental que foi alvo de sanções por parte dos EUA.

O advogado pessoal de Trump representou ao oligarca russo Oleg Deripaska durante anos em um processo civil aberto em um tribunal de Nova York e em onde supostamente Kasowitz tinha planejado comparecer para defender ao seu cliente no dia 25 de maio, dois dias antes de ser contratado por Trump.

Ainda segundo o “Post”, Kasowitz se ausentou e outro advogado da sua empresa foi ao tribunal para evitar um cenário controverso.

Kasowitz, que conhece Trump há décadas, representou o presidente americano em seus divórcios, em transações de bens e no caso de fraude pelos cursos sobre negócios imobiliários da sua ex-antiga universidade.

Na última quinta-feira, Kasowitz se tornou um “rosto público” por conta da réplica dada por Donald Trump ao ex-diretor do FBI, James Comey, após o seu depoimento no comitê de Inteligência do Senado, um dos encarregados de investigar se a Rússia influenciou nas eleições de 2016 e se coordenou com a campanha do agora presidente.

De acordo com a “CNN”, o próprio Kasowitz será o encarregado de apresentar uma queixa formal ao Departamento de Justiça pelos vazamentos feitos por Comey, que confessou ter dado suas notas sobre os encontros com Trump para um amigo, com o objetivo que ele enviasse seu conteúdo para a imprensa.