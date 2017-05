Advogado de genro de Trump entregará documentos ao Congresso

São Paulo – O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, afirmou nesta terça-feira que as notícias que envolvem uma suposta comunicação irregular entre Jared Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e assessor da Casa Branca e a Rússia são derivadas de vazamentos anônimos.

Spicer disse, ainda, que o advogado de Kushner se prontificou a entregar documentos para o Congresso, além de ressaltar que, “em termos gerais, canais paralelos com governos de outros países são parte apropriada da diplomacia”.

Em sua primeira coletiva de imprensa após as reportagens que acusam Kushner de tentar criar um canal de comunicação com autoridades russas, o porta-voz também comentou sobre o acordo climático de Paris, afirmando que Trump se reuniu na manhã de hoje com o diretor da Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês), Scott Pruitt, sobre a questão, cuja decisão será divulgada esta semana.

Sobre o futuro diretor do Escritório de Investigação Federal (FBI, na sigla em inglês), que substituirá James Comey, Spicer disse que Trump ainda não tomou a decisão final sobre o assunto, mas que se encontrou com alguns candidatos à vaga, incluindo John Pistole, ex-diretor da Administração de Segurança de Transporte (TSA, na sigla em inglês).

“Quando ele decidir quem será o novo diretor, iremos anunciar.”

Em relação ao G-7, Spicer afirmou que Trump tem uma forte relação com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, ao dizer que os dois “se dão muito bem” e que as relações são “muito inacreditáveis”.

Próximo ao fim da coletiva, o porta-voz disse que fica muito frustrado quando vê histórias falsas sendo publicadas.